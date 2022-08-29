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Suzuki и Toyota намерены выпустить дешевый электромобиль

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Фото: Global Look Press/Clara Margais
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Suzuki и Toyota сообщили о том, что приступили к разработке единой платформы для выпуска недорогого электрического кроссовера. Премьера новинки планируется на 2025 год. Об этом 29 августа сообщил портал Drom ссылаясь на японское издание Nikkei.

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Ресурс уточнил, что недорогой электрический кроссовер планируется выпускать в Индии. Разработчики электромобиля не скрывают, что будущая новинка будет интересна в первую очередь рынкам развивающихся стран, для которых нынешние модели транспорта на электротяге весьма дороги.

В компании Suzuki Motor сообщили, что планируют инвестировать в выпуск электромобилей в Индии в ближайшие годы 150 млрд иен (примерно $1,25 млрд). Уже известно, что компания построит завод по производству современных аккумуляторов в индийском штате Гуджарат, где у Suzuki уже есть автозавод.

19 августа стало известно о том, что в Индии запущен стартап-проект Nunam. Отработавшие батареи электромобиля Audi e-tron будут внедрять в тук-туки и электрорикши, основной вид пассажирского транспорта Индии. Первые электрифицированные рикши появятся в 2023 году.

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