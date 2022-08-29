Suzuki и Toyota намерены выпустить дешевый электромобиль

Suzuki и Toyota сообщили о том, что приступили к разработке единой платформы для выпуска недорогого электрического кроссовера. Премьера новинки планируется на 2025 год. Об этом 29 августа сообщил портал Drom ссылаясь на японское издание Nikkei.

Ресурс уточнил, что недорогой электрический кроссовер планируется выпускать в Индии. Разработчики электромобиля не скрывают, что будущая новинка будет интересна в первую очередь рынкам развивающихся стран, для которых нынешние модели транспорта на электротяге весьма дороги.

В компании Suzuki Motor сообщили, что планируют инвестировать в выпуск электромобилей в Индии в ближайшие годы 150 млрд иен (примерно $1,25 млрд). Уже известно, что компания построит завод по производству современных аккумуляторов в индийском штате Гуджарат, где у Suzuki уже есть автозавод.

19 августа стало известно о том, что в Индии запущен стартап-проект Nunam. Отработавшие батареи электромобиля Audi e-tron будут внедрять в тук-туки и электрорикши, основной вид пассажирского транспорта Индии. Первые электрифицированные рикши появятся в 2023 году.