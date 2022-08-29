Хабаровск озеленят с помощью 2,2 тыс. деревьев и кустарников

Осенью в Хабаровске высадят 1 тыс. деревьев и 1,2 тыс. кустарников. Все саженцы были подготовлены в питомнике «Горзеленстроя» и хорошо приживаются в климатических условиях Дальнего Востока.

Работы по высадке стартуют в начале сентября и продлятся до середины октября, пишет Transsibinfo.com. Растения успеют освоиться в почве до заморозков. Специалисты планируют высаживать хвойные и плодовые породы, в том числе яблони, груши, рябины и другие деревья.

«Этой осенью мы также планируем разместить в сквере Врачей лианы. Они будут обвивать беседки, добавлять тень и создавать более привлекательный вид», — цитирует ИА AmurMedia производителя работ питомника и тепличного хозяйства «Горзеленстроя» Евгению Рубан.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону к 2024 году планируют высадить свыше 30 тыс. новых деревьев.