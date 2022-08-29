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Квартиры в новостройках Петербурга уменьшились по площади

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Средняя площадь квартир в новостройках Санкт-Петербурга за последние четыре года уменьшилась на 9%. Об этом 29 августа пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса «Авито.Недвижимость».

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В 2018 году средняя площадь жилых апартаментов в городе составляла 45 кв. м, а к 2022 году этот показатель сократился до 41 кв. м. При этом сокращение преимущественно обусловлено уменьшением площади студий в среднем на 4%.

«Люди не хотят платить за лишние, не используемые метры. Поэтому застройщики тщательнее продумывают квартирографии и планировки, выбрасывая все ненужное. Например, большие коридоры, которые были популярны 10–15 лет назад. Сами комнаты становятся более функциональны», — рассказал в беседе с изданием директор департамента недвижимости группы «ЦДС» Сергей Терентьев.

В то же время, по подсчетам аналитиков, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры увеличили свою площадь на 5 и 4% соответственно, а однушки остались без изменений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Студии сжимаются: новые квартиры в Петербурге уменьшились в размерах».

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