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В Португалии фермеры начали бесплатно раздавать апельсины

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Фото: Global Look Press/White Star/Monica Gumm
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Некоторые фермеры начали бесплатно раздавать апельсины из-за отсутствия покупателей в португальском регионе Алгарве на юге страны. Об этом сообщает телеканал SIC.

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Европейский рынок столкнулся с переизбытком предложения этих цитрусовых из-за санкций на поставки в Россию, которые были введены в связи конфликтом на Украине. Это негативно сказалось на ценах в Португалии, а также лишило местных производителей покупателей и прибыли, пишет REGNUM.

«На моей памяти не было ничего подобного, это очень грустно. Поэтому я отдаю все людям. Приходите, берите что хотите. Некоторые говорят, что чувствуют себя плохо, если ничего не платят, но я ни от кого не принимаю ни копейки», — сказал фермер Куштодиу Руйву в городе Фару.

По его словам, из урожая 1 тыс. т, который обычно дает его сад, Руйву удалось продать только 150 т. Чтобы сэкономить хотя бы на сборе фруктов, он пригласил всех желающих приходить на плантацию и забирать апельсины, которые они сорвут с деревьев.

Фермер отметил, что производители надеются хотя бы продать более поздний сорт апельсинов, но допускают, что «кампания уже проиграна».

Ранее хорватский журналист Зоран Метр заявил, что из-за стратегической недальновидности и ошибок европейских политиков ЕС ждет «горячая политическая осень» и «холодная, полная неопределенности зима».

Автор публикации подчеркнул, что на данный момент существуют примерно одинаковые проблемы во всей Европе. Среди них — высокая инфляция, отсутствие основных источников энергии и нестабильность их поставок, высокие цены на топливо, электроэнергию, газ и продукты, а также финансовое истощение из-за украинского конфликта, передает RT.

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