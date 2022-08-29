Женщина в Горловке ранена в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) 28 августа в Никитовском районе Горловки ранена женщина 1984 года рождения. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации представительства, в воскресенье из-за ударов украинских войск погибли двое человек и 11 пострадали. Они добавили, что сведения о последствиях обстрелов продолжает поступать.

В представительстве также сообщили, что 29 августа из-за обстрелов ВСУ поселка шахты имени В.И. Ленина под Горловкой обесточено восемь трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 1118 абонентов.

Кроме того, украинские боевики совершили прямое попадание в дворец «Комсомолец», в результате чего была повреждена теплотрасса. Помимо этого поврежден многоквартирный жилой дом.

Ранее, 28 августа, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель города был ранен в жилом массиве «Комсомолец» при очередном обстреле со стороны ВСУ.

Днем ранее, 27 августа, штаб территориальной обороны ДНР заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов в этот день погиб один мирный житель и еще восемь получили ранения. К гражданам республики обратились с рекомендацией не покидать без необходимости помещения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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