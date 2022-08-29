Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»
Мир
Глава МИД Эстонии призвал ЕС нарастить поставки оружия Украине
Экономика
Глава минэкономики ФРГ назвал причины роста цен на газ
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отключения электроэнергии в Британии зимой
Мир
СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс
Мир
Шольц анонсировал поставку на Украину «нового суперсовременного оружия»
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
Reuters сообщило о больших очередях за углем в Польше
Мир
В США заявили о риске беспорядков в случае судебного преследования Трампа
Туризм
Финляндия опубликовала новые правила получения туристических виз для россиян
Общество
Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России
Сюжет:

В Днепропетровской области поражены лагеря группировок «Айдар» и «Азов»

МО РФ: в Днепропетровской области поражены полевые лагеря «Айдара» и «Азова», уничтожено более 100 боевиков
0
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высокоточным оружием в Днепропетровской области в районе населенного пункта Марганец поражены полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил 29 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й украинской бригады территориальной обороны.

Заглушить «Мотор»: ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье
Предприятие использовалось для ремонта и восстановления военных вертолетов ВФУ

«Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня», — сказал он.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ударом по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска и складу боеприпасов в районе Нововоронцовки Херсонской области уничтожили до 70 националистов.

Накануне Конашенков сообщил, что в Славянске уничтожено до 150 националистов после удара по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины.

19 августа сообщалось, что ВКС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» и «Айдар» в Николаеве и ДНР. Ликвидированы свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022