Высокоточным оружием в Днепропетровской области в районе населенного пункта Марганец поражены полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил 29 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й украинской бригады территориальной обороны.

«Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня», — сказал он.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ударом по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска и складу боеприпасов в районе Нововоронцовки Херсонской области уничтожили до 70 националистов.

Накануне Конашенков сообщил, что в Славянске уничтожено до 150 националистов после удара по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины.

19 августа сообщалось, что ВКС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» и «Айдар» в Николаеве и ДНР. Ликвидированы свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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