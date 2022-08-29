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СК расследует обстоятельства смерти болельщика ФК «Спартак» под Воронежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Следственный комитет (СК) РФ начал проверку по факту гибели 36-летнего мужчины, предположительно являвшегося болельщиком футбольного клуба «Спартак» и прибывшего в Воронеж для просмотра футбольного матча своей команды. Об этом 29 августа в беседе с ТАСС рассказала представитель следственного управления СК РФ по Воронежской области Ольга Бовт.

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«Проводится проверка по факту смерти 36-летнего мужчины в Новоусманском районе. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Тело погибшего, при осмотре которого обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — приводит ее слова агентство.

Бовт также добавила, что по результатам проводимой СК проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщается, что погибший мужчина прибыл в Воронежскую область и для того, чтобы попасть на матч «Спартак» — «Факел» и поболеть за московский клуб, фанатом которого он являлся.

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