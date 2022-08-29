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Пожарные почти ликвидировали очаг лесных пожаров в Рязанской области

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Пожарные серьезно продвинулись в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Огонь практически полностью ликвидирован на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация, сообщил в понедельник, 29 августа, врио губернатора региона Павел Малков.

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«Уже почти не активны южная и западная кромки. Продолжается работа на восточной кромке, ведется плановый отжиг для профилактики распространения огня», — написал он в своем Telergram-канале.

Малков отметил, что всего за время тушения проложено свыше 100 км минерализованных полос шириной от 6 до 40 м. Совершено больше 3,1 тыс. вылетов, сброшено почти 24 тыс. т воды.

По его словам, сейчас начали сокращать группировку личного состава и техники, в том числе авиации. Угроз для населенных пунктов уже нет, жителям рекомендовали вернуться из пунктов временного размещения в свои дома.

27 августа вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы. По его словам, ситуация в регионе контролируется, возможность распространения пожаров исключена.

Днем ранее власти Рязанской области установили на въездах в зону лесных пожаров контрольно-пропускные пункты (КПП), перекопали и перекрыли семь дорог. Транспортные средства проехать не могут.

В тот же день пресс-служба МЧС России отчиталась о том, что экстренным службам удалось ликвидировать верховые пожары в Рязанской области. Отмечается, что в регионе действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба и выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.

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