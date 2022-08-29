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Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России
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Бутина назвала дефицитом фантазии предложения стран Балтии по санкциям против РФ

Депутат Госдумы Бутина назвала дефицитом фантазии предложения стран Балтии по санкциям против РФ
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Европейские страны испытывают дефицит фантазии, предлагая ввести новые санкции в отношении РФ. Об этом 29 августа «Известиям» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Таким образом она прокомментировала новость о том, что страны Балтии предложили Еврокомиссии свои идеи по антироссийским ограничениям в рамках восьмого пакета санкций.

«Похоже на то, что европейские страны испытывают агонию и дефицит фантазии — какие бы еще санкции изобрести для России. Посмотрим, что они предлагают на этот раз», — сказала депутат.

Она отметила, что российская экономика успешно адаптируются к вызовам со стороны Европы.

«Самый, наверное, тяжелый период был в самом начале, когда на нас буквально свалились все западные санкции одновременно. Сейчас же мы развиваем сотрудничество с другими государствами. <…> Также, что самое главное, развиваем наши отечественные технологии и выстраиваем внутри логистические цепочки, чтобы наши предприятия могли успешно работать», — сказала Бутина.

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Ранее в этот день глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в беседе с немецкой газетой Die Welt сообщил, что страны Балтии внесли свои предложения в Еврокомиссию и надеются, что восьмой пакет санкций против РФ будет принят «как можно раньше». Речь идет об ограничениях в энергетике, торговле, в отношении системы SWIFT, «а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций».

28 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что западные страны могут использовать запрещенные приемы ради того, чтобы заставить ряд государств поддержать антироссийские санкции. По его словам, сейчас западные страны заставляют «всех и вся «ложиться» на антироссийский курс»: голосовать за резолюции «сомнительной» значимости, голословно обвиняющие Россию вопреки имеющимся фактам», а также принимать меры практического характера, такие как ограничение экспорта в РФ.

При этом 24 августа британское издание The Spectator указало на то, что западным странам не удалось экономически изолировать Россию, несмотря на попытки нанести ей ущерб санкциями. В материале предполагается, что Россия смогла наладить поставки своих товаров через третьи страны, в том числе в Великобританию.

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