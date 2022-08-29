17 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

В турецком городе Балыкесир в ДТП с микроавтобусом пострадали 17 человек. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила газета Yeni Akit.

Инцидент произошел в понедельник утром на въезде в Кепсут на трассе Балыкесир — Кютахья. Водитель потерял управление, в результате транспорт перевернулся.

«К месту происшествия были отправлены бригады скорой помощи, пожарной охраны и полиция», — написало издание.

Губернатор Балыкесира Хасан Шильдак рассказал, что большинство раненых получили медпомощь амбулаторно. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне туристический автобус попал в ДТП на западе Турции. Транспортное средство врезалось в ограждение. По предварительным данным, два человека погибли.