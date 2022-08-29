Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник, 29 августа, вновь подвергли массовому обстрелу город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщил глава районной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Леонтьев.

«Да, зафиксирован обстрел. ГЭС и шлюзовый канал», — рассказал политик в беседе с ТАСС.

Боевики регулярно обстреливают территорию Каховки. Так, в ночь на понедельник националисты нанесли еще три ракетных удара по Каховской гидроэлектростанции. Перед этим ВСУ четыре раза атаковали Новую Каховку. Были отмечены прилеты в центр города и район ГЭС. Во время обстрелов сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

27 августа в ходе удара множество украинских ракет были сбиты системами ПВО. 24 августа около 10 было выпущено по району Новой Каховки и ГЭС из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Уточнялось, что пострадавших и погибших среди гражданского населения нет.

Ранее, 13 августа, после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции. По словам замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсения Зеленского, шестой гидроагрегат станции был выведен из эксплуатации в целях безопасности, поскольку есть непосредственная опасность разлива масла из-за попадания и разлета осколков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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