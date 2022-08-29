Реклама
Прямой эфир
Мир
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на текущей неделе
Мир
Глава МИД Эстонии призвал ЕС нарастить поставки оружия Украине
Мир
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отключения электроэнергии в Британии зимой
Мир
СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс
Армия
В учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
Reuters сообщило о больших очередях за углем в Польше
Мир
В США заявили о риске беспорядков в случае судебного преследования Трампа
Мир
Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России
Общество
Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России

Британцы высмеяли поломку своего новейшего авианосца

Читатели Daily Mail назвали позором поломку новейшего британского авианосца
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели Daily Mail назвали позором поломку новейшего авианосца Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании HMS Prince of Wales.

Тихо в океане: Новая Зеландия не планирует вступать в AUKUS
В каких сферах Веллингтон намерен развивать сотрудничество с блоком

«Из Кремля доносится громкий смех», — написал CalmDownWokies.

Другие комментаторы назвали Великобританию посмешищем для всего мира и обвинили в этом правительство страны.

«Какой стыд. Бьюсь об заклад, это попало в российские СМИ», — отметил Millsy2611.

О поломке авианосца стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел у берегов острова Уайт на юге Англии. Авианосец вышел в море 27 августа для того, чтобы отправиться на проведение учений НАТО в США, но сломался менее чем за 24 часа после отбытия из Портсмута.

В настоящий момент судно стоит на якоре, его обследуют ниже ватерлинии водолазы. Предполагается, что причиной остановки судна стала поломка гребного вала правого борта.

Отмечалось, что это не первая поломка авианосца. Ранее, в декабре 2020 года, электроника авианосца была повреждена после попадания в машинное отделение воды. В результате кораблю был дан запрет на выход в плавание до проведения ремонта стоимостью £3,3 млн.

22 августа газета The Washington Times назвала ржавчину на кораблях Военно-морских сил США новым вызовом для ведомства. Автор материала констатировал, что из-за коррозии корабли Америки приходят в негодность и могут испытывать проблемы с незаметностью во время выполнения задач.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022