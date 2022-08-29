Британцы высмеяли поломку своего новейшего авианосца

Читатели Daily Mail назвали позором поломку новейшего авианосца Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании HMS Prince of Wales.

«Из Кремля доносится громкий смех», — написал CalmDownWokies.

Другие комментаторы назвали Великобританию посмешищем для всего мира и обвинили в этом правительство страны.

«Какой стыд. Бьюсь об заклад, это попало в российские СМИ», — отметил Millsy2611.

О поломке авианосца стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел у берегов острова Уайт на юге Англии. Авианосец вышел в море 27 августа для того, чтобы отправиться на проведение учений НАТО в США, но сломался менее чем за 24 часа после отбытия из Портсмута.

В настоящий момент судно стоит на якоре, его обследуют ниже ватерлинии водолазы. Предполагается, что причиной остановки судна стала поломка гребного вала правого борта.

Отмечалось, что это не первая поломка авианосца. Ранее, в декабре 2020 года, электроника авианосца была повреждена после попадания в машинное отделение воды. В результате кораблю был дан запрет на выход в плавание до проведения ремонта стоимостью £3,3 млн.

22 августа газета The Washington Times назвала ржавчину на кораблях Военно-морских сил США новым вызовом для ведомства. Автор материала констатировал, что из-за коррозии корабли Америки приходят в негодность и могут испытывать проблемы с незаметностью во время выполнения задач.