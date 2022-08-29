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Минобороны показало кадры освобождения отрядом ВДВ села Благодатное в Николаевской области

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Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск РФ (ВДВ) освободили от подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) село Благодатное в Николаевской области. Минобороны России 29 августа опубликовало кадры с работой российских военных.

«Улица за улицей происходила зачистка данного населенного пункта. Здание за зданием. Работа была кропотливая, но ребята молодцы, поставленная задача была выполнена», — сказал командир десантно-штурмового отделения Александр.

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На кадрах показано, как российские военные поражают цели. Позиции боевиков были обработаны из минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, после чего штурмовые подразделения ВДВ при поддержке танков из состава танковых подразделений десантно-штурмовых соединений приступили к штурму.

По информации Минобороны, несмотря на сопротивление противника, село было взято в кратчайшие сроки.

Накануне официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара высокоточным оружием Воздушно-космических сил РФ по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске уничтожено до 150 националистов.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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