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Опытный летный состав ВВС Украины фактически ликвидирован и заменяется на пилотов-афганцев

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Квалифицированный состав пилотов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины фактически ликвидирован российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) противовоздушной обороной (ПВО).

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Об этом 29 августа со ссылкой на осведомленный источник сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших Воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — рассказал он.

По словам источника, потеря Киевом остальной части авиации обусловлена тем, что украинские ВВС привлекли к боевым вылетам курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. У них не было дополнительной подготовки, поэтому, с большой долей вероятности, они гибли в первых боевых вылетах.

В Европе не удалось набрать по контракту пилотов, которые могли бы работать на самолетах советской разработки. Источник добавил, что США пытаются предлагать работу на стороне Украины бывшим пилотам-афганцам, которые сбежали в США год назад. Их подготовка ведется в Калифорнии, добавляет «Газета.Ru».

Попытка Киева «затыкать дыры» нехватки военных специалистов всего лишь отодвигает «катастрофу для Киева и Вашингтона». Финальный итог спецоперации это не изменит, заключил источник.

27 июля стало известно, что в бою погиб начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Кукурба. По информации СМИ, он был пилотом Су-25.

15 июля в ходе боев на Украине погиб военный летчик Антон Листопад. Он был награжден орденом «За мужество» III степени, который ему вручал лично президент Украины Владимир Зеленский. Листопад был признан лучшим летчиком страны за 2019 год.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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