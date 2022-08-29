АвтоВАЗ выходит на докризисные объемы сборки машин

Автозавод в Тольятти выходит на докризисный уровень производства. Выпуск автомобилей по итогам сентября текущего года составит более 23,5 тыс. штук, что близко к докризисным показателям. Об этом 29 августа сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» социальной сети «ВКонтакте».

По информации ресурса, этому будет способствовать режим шестидневной рабочей недели.

Начиная с 29 августа 2022 года сборка моделей Lada Granta и Lada Niva будет выполняться с понедельника по субботу.

Ресурс отметил, что шестидневный режим работы будет действовать на предприятии по 27 ноября 2022 года. Линия Lada Granta будет задействована в две смены по 8 часов каждая, линия сборки Lada Niva — в одну смену.

При нынешних темпах сборки ежедневно предприятие выпускает более 900 автомобилей.

26 августа АвтоВАЗ официально объявил, что цена модели Niva Travel 2022 модельного года по госпрограмме льготного кредитования в базовой версии составит от 797,2 тыс. рублей. Будет представлена модификация Niva Travel Black, внедорожник отличается и уровнем оснащения, и стилистическими акцентами в экстерьере и интерьере.