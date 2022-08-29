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В США заявили о риске беспорядков в случае судебного преследования Трампа

Американский сенатор Грэм заявил, что в США могут начаться беспорядки в случае судебного преследования Трампа
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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В случае судебного преследования бывшего президента США Дональда Трампа в связи с его обращением с секретными документами, обнаруженными в поместье в Мар-а-Лаго, в стране могут начаться беспорядки. Об этом заявил 28 августа американский сенатор, республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

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«Большинство республиканцев, в том числе и я, полагают, что, когда дело доходит до Трампа, нет никакого закона. <...>. Но я скажу так: если будет судебное преследование Дональда Трампа за неправильное обращение с секретной информацией <...>, тогда на улицах будут беспорядки», — сказал Грэм в интервью телеканалу Fox News.

8 августа Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

Как 22 августа сообщила газета The New York Times, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.

Трамп в свою очередь в своей социальной сети Truth Social обвинил ФБР и министерство юстиции в том, что ордер на проведение обыска был сильно отредактирован.

Бывший глава Белого дома утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не могло, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Исключением могли стать только материалы, относящиеся к ядерной сфере. Однако, по его словам, в изначальной версии ордера документы по ядерному оружию не упоминались.

Накануне, 28 августа, стало известно, что федеральный судья штата Флорида Эйлин Кэннон заняла позицию бывшего президента США Дональда Трампа и готова назначить специального эксперта для проверки некоторых изъятых документов. Она пояснила, что проверка не затронет секретные материалы, а лишь документы, которые могут защищаться адвокатской тайной.

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