ФСБ показала кадры с Вовк на парковке в Подмосковье перед убийством Дугиной

ФСБ опубликовала кадры с камеры на парковке усадьбы Захарово, на которых запечатлена подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной украинка Наталья Вовк.

На кадрах видно, что Вовк идет по автостоянке одна. Где находилась в этот момент ее дочь София Шабан, пока неизвестно. По данным ФСБ Вовк сама следила за Дугиной некоторое время, ведя подготовку к убийству.

В этот же день в ФСБ сообщили, что преступление вместе с Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы. При этом взрывное устройство, установленное в машине Дугиной, привела в действие именно Вовк, которая ехала за девушкой на своем автомобиле.

По информации ФСБ, убийство журналистки вместе с Вовк готовил украинец Богдан Цыганенко. Мужчина прибыл в РФ транзитом через Эстонию 30 июля. И покинул территорию страны за день до подрыва. Он предоставил Вовк поддельные автомобильные номера, документы на имя существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко и помог собрать взрывное устройство.

25 августа «Известия» опубликовали фото квартиры, которую Вовк снимала в Москве по соседству с Дарьей Дугиной. В квартире дорогой ремонт, высокие трехметровые потолки и несколько санузлов. Стоимость аренды в месяц составляет 103 тыс. рублей.

В настоящее время украинка Наталья Вовк объявлена в розыск. Предполагается, что она может скрываться в Эстонии, куда выехала после совершения преступления. Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие люди. Их личности устанавливаются.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву. В районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

28 августа киберэксперт охарактеризовал Вовк как «спящего» агента украинских спецслужб. Он добавил, что до убийства Дугиной женщина находилась в Мариуполе и маскировалась под местного жителя.