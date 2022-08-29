Глава МИД Эстонии призвал ЕС нарастить поставки оружия Украине

Странам Евросоюза необходимо поставлять Киеву больше оружия, считает глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt 29 августа.

«Эстония оказывает наибольшую военную помощь Украине на душу населения. Конечно, мы были бы рады, если бы другие страны последовали нашему примеру», — сказал он.

Кроме того, он призвал ФРГ увеличить поставки оружия украинской стороне.

«Нас ждут огромные перемены, психологически это сложно, особенно для Германии. Я понимаю. Но Швеция и Финляндия также перестраиваются», — уточнил министр.

По его словам, в настоящее время государства ЕС делают «слишком мало» и обязаны поддерживать Киев.

Ранее, 24 августа, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF сообщила, что бундесвер испытывает проблемы с собственным снабжением из-за военной помощи киевскому режиму. В тот же день украинский министр обороны Алексей Резников в интервью ARD высказал мнение, что Берлин должен разрешить другим странам отправить Киеву танки Leopard.

Западные страны наращивают отправку Киеву оружия и военной техники на фоне российской специальной операции по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие действия затягивают конфликт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 5 июля отметил, что часть поставляемого вооружения оказывается на черном рынке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 апреля сообщил, что поставляемое западное вооружение будет законной целью для российских военных, которые участвуют в спецоперации.

О начале спецоперации российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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