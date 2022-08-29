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Корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами «Брамос»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Индия планирует вооружить ракетами BrahMos («Брамос») все корабли первой линии своих военно-морских сил (ВМС). Об этом 29 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на содиректора компании BrahMos с российской стороны Александра Максичева.

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«Корабли первой и второй линии, да, будут вооружены. Задача состоит в том, чтобы вооружить (ракетами«Брамос». — Ред.) все корабли первой линии, данная задача успешно выполняется», — приводит его слова агентство.

Кораблями первой линии являются самые крупные и боеготовые суда ВМС. К их числу относятся такие крупные классы кораблей, как крейсер, эсминец, фрегат.

В декабре 2019 года в Индии прошли два успешных испытания «Брамос». Ракета способна развивать скорость, в 2,5–2,8 раза превышающую скорость звука.

Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Оно производит крылатые ракеты, пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, а также отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

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