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Эстония предложила усилить санкции против России и ограничения по SWIFT

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Эстония передала Еврокомиссии предложения по усилению антироссийских санкций в рамках восьмого пакета. Об этом эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил Die Welt 29 августа.

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По его словам, речь идет об энергетике, торговле, ограничениях Swift, расширении санкционного списка с людьми и организациями.

«Предыдущие санкции работают, но их недостаточно. <…> Нам также необходимо поставлять Украине больше оружия. Эстония оказывает наибольшую военную помощь Украине», — отметил он.

Кроме того, правительство страны выступает за «замораживание» выдачи виз для россиян, желающих посетить территории Евросоюза (ЕС).

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийскому телеканалу ORF заявил, что единогласной поддержки в ЕС среди лиц, принимающих решения по вопросу запрета виз для граждан РФ, нет.

24 августа британское издание The Spectator указало на то, что западным странам не удалось экономически изолировать Россию, несмотря на попытки нанести ей ущерб санкциями. В материале предполагается, что Россия смогла наладить поставки своих товаров через третьи страны.

15 августа президент России Владимир Путин отметил бесперспективность политики изоляции России. До этого, 17 мая, российский лидер подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов. Европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы, добавил он.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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