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Генсек ООН Гутерриш призвал мир забыть о ядерном оружии

Генсек ООН Гутерриш: ядерное оружие должно уйти в историю
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Tys
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Мировое сообщество должно навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия, этот тип вооружений должен уйти в историю. Об этом 28 августа, в преддверии Международного дня действий против ядерных испытаний, написал в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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«Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго», — отметил глава ООН.

По его словам, ядерное оружие как «устройство смерти» не гарантирует ни победы, ни безопасности.

«Давайте обеспечим, чтобы испытания завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда», — подчеркнул он.

Десятая конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившая в Нью-Йорке с 1 по 26 августа, завершилась без единого соглашения стран о содержании итогового документа.

Тогда же заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что у многих делегаций были возражения по поводу проекта.

27 августа российский и украинский политолог и дипломат Ростислав Ищенко заявил «Известиям», что перспективы подписания соглашения крайне низки, пока США и Россия находятся в состоянии конфронтации. Если будут сняты ограничения в гонке вооружений, это не значит, что сразу начнется ядерная война, поскольку разрабатывать новые типы оружия крайне затратно, подчеркнул Ищенко.

Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году в Нью-Йорке.

29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 2 декабря 2009 года по инициативе Казахстана, закрывшего в 1991 году Семипалатинский ядерный полигон, один из крупнейших в мире.

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