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«РИА Новости»: квалифицированный летный состав ВВС Украины фактически ликвидирован

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Российские Воздушно-космические силы (ВКС) и силы Противовоздушной обороны (ПВО) фактически ликвидировали квалифицированных пилотов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом 29 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

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«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших Воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — пишет агентство.

Источник также утверждает, что потеря Киевом остальной части авиации обусловлена тем, что украинские ВВС начали привлекать к боевым вылетам курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, у которых не было дополнительной подготовки. Как отметил собеседник агентства, с большой долей вероятности, они гибли в первых боевых вылетах.

Набрать по контракту пилотов, знакомых с советскими самолетами, в Восточной Европе также не получилось. Источник отмечает, что в данный момент США пытаются предлагать работу на стороне Украины бывшим пилотам-афганцам, которые сбежали год назад в США.

В агентстве также указали, что попытка Украины «затыкать дыры» нехватки военных специалистов лишь отодвигает «катастрофу для Киева и Вашингтона», но никак не изменит финальный результат.

Ранее, 15 июля, в ходе боев на Украине погиб военный летчик Антон Листопад. Он был награжден орденом «За мужество» III степени, который ему вручал лично президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что Листопад был признан лучшим летчиком страны за 2019 год.

До этого, 27 июля, в бою погиб начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Кукурба. По информации СМИ, он был пилотом Су-25.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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