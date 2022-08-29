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Боррель: идея запрета на выдачу виз россиянам не получит общей поддержки в ЕС

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Полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам не получит единогласной поддержки в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил 28 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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По его мнению, запрет на получение виз для всех граждан РФ — плохая идея.

«Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку», — сказал Боррель в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Как отметил глава евродипломатии, он считает более верным избирательный подход к выдаче виз, в частности не выдавать их олигархам. Кроме того, указал он, запреты на въезд для российских олигархов уже существуют.

Также он добавил, что на этой неделе состоится неофициальная встреча министров иностранных дел ЕС в Праге. На ней в том числе пойдет речь о приостановлении заключенного в 2007 году визового соглашения с Россией.

При этом на предстоящей встрече глав МИД Франция и Германия намерены выступить против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Германия и Австрия относятся к этому шагу с настороженностью.

В частности, 26 августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в вопросе выдачи шенгенских виз гражданам России следует учитывать национальные особенности стран ЕС. Она пояснила, что, например, мнения стран Балтии отличаются от позиции Германии, так как они являются соседями России.

В то же время немецкий дипломат, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в страны Евросоюза только в обмен на письменное осуждение спецоперации РФ на Украине.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне якобы должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

В МИД РФ в свою очередь назвали призывы европейских стран запретить выдачу шенгенских виз россиянам проявлением шовинизма.

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