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АвтоВАЗ возобновил график с пятидневной рабочей неделей

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Фото: ТАСС/Алена Селезнева
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АвтоВАЗ и дочерние общества перешли на режим полной пятидневной рабочей недели. Об этом автомобилестроительная компания сообщила 29 августа на своем сайте.

Новая Lada Granta с подушками безопасности: цена, когда появится

«Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada», — приводятся слова президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова.

Он уточнил, что с начала осени планируется открыть дополнительный набор сотрудников на сборочные линии в Тольятти.

Соколов также подчеркнул, что на предприятиях менее чем за три месяца создали специальную версию Granta, которая менее зависима от импортируемых компонентов. Модель серийно оснащается привычными опциями безопасности и комфорта — подушками безопасности, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», кондиционером и др. Кроме того, перезапущено производство внедорожников семейства Niva — Legend и Travel.

С начала лета АО «АвтоВАЗ» ввело график четырехдневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске сроком на три месяца. Такое решение было принято из-за дефицита поставок электронных компонентов.

24 августа агентство «Автостат» сообщило, что отечественный бренд Lada в июле 2022 года впервые за 13 лет стал лидером на рынке новых автомобилей в Москве. В последний раз марке это удалось сделать в июле 2009 года.

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