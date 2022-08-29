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Челябинские активисты просят спасти медвежонка от отстрела

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Жители Магнитогорска попросили власти спасти медвежонка, который поселился на курортном озере Банное. Соответствующее обращение они написали губернатору региона Алексею Текслеру. В нем говорится, что на медвежонка выдана лицензия на отстрел.

В группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница написала, что медвежонок-подросток появился на курортах «Родина» и «Юбилейный». Не исключено, что его мать убили браконьеры и медвежонку теперь грозит та же участь. Лицензию на отстрел выдали, потому что отдыхающие стали жаловаться на присутствие животного.

Защитники медвежонка предлагают передать его зоопарку или увезти в лес, подальше от людей.

ИА «Ура.ру» пишет, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что от базы «Березки» до базы «Родина» больше двух недель бродит медведь. Формально озеро Банное, где отдыхают жители Магнитогорска, относится к Башкирии. Горожане в связи с этим просят мэрию наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района республики.

22 июля жители Петропавловска-Камчатского во дворе дома на дереве обнаружили медвежонка, отбившегося от матери. Медведицу видели недалеко от места, где находился ее детеныш.

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