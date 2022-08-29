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Новые месторождения газа найдены на Каспийском шельфе

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В Туркменистане открыли 149 газовых и газоконденсатных месторождений. Общий запас газа оценивается более чем в 4,97 трлн куб. м.

Десять месторождений располагаются в Каспийском море, еще 139 месторождений — на суше, сообщает издание «Нефть и капитал» со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан». В разработке находятся 54 месторождения, запасы которых оцениваются в 2,6 млрд куб. м газа. Еще 11 месторождений подготовлены к консервации. Разведка ведется на 73 месторождениях. 11 месторождений законсервированы.

Разработкой газа в государстве заняты государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит», а также государственная корпорация «Туркменгеология».

Ранее сообщалось, что итальянская компания Eni и французская TotalEnergies открыли новое месторождение газа на шельфе Кипра. Месторождение находится в 160 км от побережья и открыто в скважине Cronos-1.

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