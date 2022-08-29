Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что миссия организации прибудет на ЗАЭС на этой неделе

На Запорожскую атомную электростанцию приедут 13 специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Прибытие миссии ожидается уже на этой неделе. Об этом он написал на своей странице в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который также прибудет на АЭС.

«Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи находится в пути на Запорожскую АЭС», — написал Гросси.

К записи он прикрепил фото, на котором изображен в окружении 13 коллег.

О том, что МАГАТЭ сформировало список участников миссии для поездки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 28 августа сообщила газета The New York Times со ссылкой на соответствующие документы.

В списке, с которым ознакомилась газета, был глава ядерного агентства и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. Ни США, ни Великобритания, отношение которых к ситуации Россия считает предвзятыми, в инспекцию не вошли.

28 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстрел города Энергодара со стороны вооруженных формирований Украины — это месть местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям МАГАТЭ. По его словам, «шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ».

Украинские националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области вечером 28 августа. Зафиксированы 5–7 взрывов, попадания снарядов в жилые дома, воспламенение 15 автомобилей. Кроме того, семь мирных жителей пострадали.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж получил от России и Украины гарантии безопасности для миссии на Запорожскую атомную электростанцию, отмечает «Газета.Ru».

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»