Реклама
Прямой эфир
Мир
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на текущей неделе
Мир
В Швеции пожаловались на напряженные переговоры с Турцией по членству в НАТО
Мир
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отключения электроэнергии в Британии зимой
Армия
В учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС
Мир
The Times раскрыла планы Трасс объявить Китай угрозой Великобритании
Мир
Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России
Мир
Мариупольский офис СБУ посещал человек с фамилией Вовк
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России
Сюжет:

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что миссия организации прибудет на ЗАЭС на этой неделе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Запорожскую атомную электростанцию приедут 13 специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Прибытие миссии ожидается уже на этой неделе. Об этом он написал на своей странице в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который также прибудет на АЭС.

Гостям всегда ад: украинские формирования усилили обстрел Запорожской АЭС
Киев пытается сорвать визит на станцию международных наблюдателей

«Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи находится в пути на Запорожскую АЭС», — написал Гросси.

К записи он прикрепил фото, на котором изображен в окружении 13 коллег.

О том, что МАГАТЭ сформировало список участников миссии для поездки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 28 августа сообщила газета The New York Times со ссылкой на соответствующие документы.

В списке, с которым ознакомилась газета, был глава ядерного агентства и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. Ни США, ни Великобритания, отношение которых к ситуации Россия считает предвзятыми, в инспекцию не вошли.

28 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстрел города Энергодара со стороны вооруженных формирований Украины — это месть местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям МАГАТЭ. По его словам, «шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ».

Украинские националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области вечером 28 августа. Зафиксированы 5–7 взрывов, попадания снарядов в жилые дома, воспламенение 15 автомобилей. Кроме того, семь мирных жителей пострадали.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж получил от России и Украины гарантии безопасности для миссии на Запорожскую атомную электростанцию, отмечает «Газета.Ru».

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022