Двухлетний малыш получил ожог 30% тела из-за растопки печи в Копейске

В городе Копейске в Челябинской области двухлетний ребенок получил ожоги во время растопки печи взрослыми. Мальчика госпитализировали.

ИА «Ура.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что инцидент произошел в одном из дачных поселков. Мальчик получил ожоги из-за попадания искр на одежду, когда взрослые в бане топили печь.

Его семья характеризуется положительно.

У мальчика ожог 30% тела. Сейчас он находится в детской областной больнице. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В середине августа сообщалось о пожаре в частном доме в Курагинском районе Красноярского края. В результате возгорания погибли 35-летняя женщина и трое детей 11, 9 и 4 лет.