В Швеции пожаловались на напряженные переговоры с Турцией по членству в НАТО

Переговоры Швеции и Турции по процессу членства в НАТО стали трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции. Об этом 28 августа заявила министр иностранных дел страны Анн Линде в интервью изданию Aftonbladet.

«Переговоры НАТО с Турцией стали еще более трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг РПК. Турецкие СМИ постоянно освещают это и подобные события. По шведским законам мы говорим, что это свобода слова. Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства», — приводит ее слова турецкая газета Sabah.

По словам Линде, заседание должно было пройти в Швеции, затем его перенесли в Финляндию по ряду практических соображений.

«Была рассмотрена работа, проделанная по реализации этого соглашения, которое связано с более тесным сотрудничеством в борьбе с терроризмом», — добавила она.

26 августа в пригороде финской столицы Вантаа, состоялась встреча делегаций Турции, Швеции и Финляндии по членству в Североатлантическом альянсе.

28 июня в начале трехдневного саммита НАТО в Мадриде главы МИД Турции, Финляндии и Швеции подписали трехсторонний меморандум, который снял препятствия на пути Хельсинки и Стокгольма в альянс. В канцелярии финского президента Саули Ниинистё сообщили о поддержке Турцией приглашения Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Кроме того, Эрдоган предупредил, что эти государства должны учесть обеспокоенность турецкой стороны вопросом безопасности.

Президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс ранее, 9 августа. Глава государства выразил надежду на скорое завершение союзными странами по НАТО процесса ратификации. Американский госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО протоколы о вступлении в альянс двух стран 18 августа.

10 августа депутат однопалатного парламента Финляндии, экс-министр иностранных дел (2011–2015) Эркки Туомиоя предположил в беседе с «Известиями», что Хельсинки и Стокгольм могут стать полноценными членами НАТО к июню 2023 года.

Ранее, 4 августа, на официальном сайте НАТО была опубликована речь генсека альянса Йенса Столтенберга на выступлении в Норвегии. Он отметил, что тогда 23 из 30 стран поддержали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Для полной ратификации членства этих стран нужно получить одобрение со стороны всех государств, которые являются членами Североатлантического альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.