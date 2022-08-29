«РИА Новости»: квалифицированный летный состав ВВС Украины фактически ликвидирован

Квалифицированный летный состав Военно-воздушных сил (ВВС) Украины фактически уничтожен. Об этом 29 августа сообщил военно-дипломатический источник.

«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — рассказал источник в беседе с «РИА Новости».

Потери оставшейся части украинской авиации объясняются привлечением к боевым действиям бывших курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил без дополнительной подготовки, объяснил собеседник. Чаще всего их сбивали на первом или втором вылете.

Для компенсации кадрового голода в ВВС Украина пыталась вербовать бывших пилотов советских самолетов в Восточной Европе, однако ей это не помогло, так как согласившиеся на работу с Киевом либо погибли, либо находятся в больницах.

В данный момент США пытаются помочь Украине найти летчиков за счет пилотов из Афганистана, которые ранее сбежали в Америку, добавляет источник. Их подготовка, по его сведениям, сейчас производится в Калифорнии, после ее окончания они будут отправлены на Украину через Польшу.

Собеседник подчеркнул, что попытки «заткнуть дыры» в авиации со стороны Киева и Вашингтона полностью бесполезны, лишь оттянут поражение Украины и никак не повлияют на конечный результат спецоперации по защите Донбасса.

15 июля на Украине погиб награжденный лично президентом страны Владимиром Зеленским военный летчик Антон Листопад. Незадолго до смерти он получил от украинского лидера орден «За мужество» III степени. Отмечается, что Листопад был признан лучшим летчиком страны за 2019 год.

27 июля там же погиб начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Кукурба. По информации СМИ, он был пилотом Су-25.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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