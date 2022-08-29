Times узнала, что у Британии заканчивается оружие для поддержки Киева

Финансовая и военная поддержка Великобританией вооруженных сил Украины закончится к концу этого года, сообщает 28 августа газета The Times со ссылкой на источник в оборонном ведомстве королевства.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года», — рассказал источник газеты.



При этом издание отмечает, что новый премьер-министр Великобритании должен будет решить, есть ли смысл тратить миллиарды фунтов стерлингов на поддержку киевского режима, когда ситуация с финансами в самом Соединенном Королевстве остается напряженной.

Times пишет, что жители Британии начали осознавать масштаб жертв, на которые идут ради поддержки Украины. По словам одной из жительниц, она очень напугана нынешними ценами на газ.

«Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», — приводит газета ее слова.

27 августа министерство обороны Великобритании сообщило, что передаст Украине шесть подводных дронов для поиска мин. 24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев сообщил о решении Лондона выделить новый пакет военной помощи Украине в размере £54 млн.

Ранее в этот же день появилась информация о планах Норвегии и Соединенного Королевства поставить на Украину микробеспилотники PD-100 Black Hornet. Они давно состоят на вооружении морской пехоты США. Разработаны в октябре 2014 года компанией Prox Dynamics.

Западные страны начали активнее накачивать Украину вооружениями после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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