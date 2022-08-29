Житель Хабаровского края осужден за жестокое обращение с животным

Житель Вяземского района Хабаровского края осужден за жестокое обращение с животным. Об этом 29 августа сообщила прокуратура Хабаровского края на своем официальном сайте.

Судом установлено, что в августе 2021 года мужчина привязал к столбу пришедшую к нему во двор собаку, оглушил ее, после чего подвесил за задние лапы и убил. Всё это происходило на глазах у соседских детей.

По словам подсудимого, мотивом преступления стало желание съесть животное.

Мужчине было назначено наказание в виде одного года исправительных работ.

24 августа полиция Уфы начала начала проверку после сообщений в СМИ о массовой гибели собак в микрорайоне Инорс. Как сообщила местная пресса, в микрорайоне за несколько дней погибли десятки животных. При этом среди них не только дворовые, но и породистые, домашние.