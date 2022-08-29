Реклама
Прямой эфир
Мир
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на текущей неделе
Мир
В Швеции пожаловались на напряженные переговоры с Турцией по членству в НАТО
Мир
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отключения электроэнергии в Британии зимой
Армия
В учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС
Мир
The Times раскрыла планы Трасс объявить Китай угрозой Великобритании
Мир
Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России
Мир
Мариупольский офис СБУ посещал человек с фамилией Вовк
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России

В Финляндии стартовали учения с участием шведских и британских военных

Силы обороны Финляндии: в международных учениях Vigilant Knife примут участие Швеция и Великобритания
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международные полевые учения Vigilant Knife, в которых примут участие Финляндия, Швеция и Великобритания, пройдут с 29 августа по 2 сентября в финском городе Рованиеми. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Финляндии.

Боевая способность: Путин анонсировал военные учения РФ и Казахстана
И обсудил с Макроном визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

«В учениях примут участие до 200 военнослужащих и около 1300 призывников и резервистов из Финляндии, из Швеции около 880 человек, а из Великобритании в общей сложности около 80 человек», — говорится в публикации 25 августа.

Целями учений являются повышение тактической и технической оперативной совместимости, а также повышение способности принимать силы шведской армии в Северной Финляндии и организовывать поддержку принимающей страны, необходимую для подразделений, сообщили в ведомстве. Учения являются частью тренировок Сухопутных войск, утвержденных на лето 2022 года.

29 августа Минобороны РФ сообщило, что в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», которые пройдут с 1 по 7 сентября, будут задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих. Среди целей учений ставится совершенствование навыков командиров и штабов по «управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск (сил) при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне».

19 августа в Австралии начались военные учения под названием Pitch Black с участием 16 стран. По словам командующего авиацией учений Тима Олсо, это крупномасштабные учения с применением сил, основанные на боевых сценариях истребителей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022