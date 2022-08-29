В Финляндии стартовали учения с участием шведских и британских военных

Международные полевые учения Vigilant Knife, в которых примут участие Финляндия, Швеция и Великобритания, пройдут с 29 августа по 2 сентября в финском городе Рованиеми. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Финляндии.

«В учениях примут участие до 200 военнослужащих и около 1300 призывников и резервистов из Финляндии, из Швеции около 880 человек, а из Великобритании в общей сложности около 80 человек», — говорится в публикации 25 августа.

Целями учений являются повышение тактической и технической оперативной совместимости, а также повышение способности принимать силы шведской армии в Северной Финляндии и организовывать поддержку принимающей страны, необходимую для подразделений, сообщили в ведомстве. Учения являются частью тренировок Сухопутных войск, утвержденных на лето 2022 года.

29 августа Минобороны РФ сообщило, что в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», которые пройдут с 1 по 7 сентября, будут задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих. Среди целей учений ставится совершенствование навыков командиров и штабов по «управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск (сил) при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне».

19 августа в Австралии начались военные учения под названием Pitch Black с участием 16 стран. По словам командующего авиацией учений Тима Олсо, это крупномасштабные учения с применением сил, основанные на боевых сценариях истребителей.