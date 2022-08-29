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Названы документы, которые работодатель не должен требовать от соискателя

Доцент ВШЭ Дзгоева рассказала, какие документы работодатель не имеет права требовать при приеме на работу
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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала, что при устройстве на работу нужны не все бумаги, которые требует работодатель.

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В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 29 августа, эксперт подчеркнула, что все необходимые соискателю документы при приеме на работу прописаны в Трудовом кодексе (ТК РФ). Базовый набор — это паспорт, СНИЛС, трудовая книжка. Дополнительный может включать диплом об образовании или прохождении специальных курсов, а также военный билет.

Помимо этого, если человек устраивается на работу, связанную с детьми, правоохранительными органами или продуктами питания, он должен будет предоставить медицинскую книжку, а также справки об отсутствии судимости и административных взысканий за употребление наркотиков или психотропных веществ, сообщает сайт kp.ru.

По словам Дзгоевой, работодатель по закону не имеет права требовать дополнительные документы, такие как ИНН, рекомендации с предыдущего места работы, с также справки о семейном положении. Кроме того, подчеркнула эксперт, работодатель не имеет право отказать в приеме на работу беременной женщине, кроме как на основании неподходящего уровня квалификации, отмечает телеканал «360».

28 августа партнер BGP Litigation, юрист Анна Иванова объяснила механизм отмены оплаченного работодателем отпуска. По ее словам, отмена или перенос установленных заранее дней отпуска возможны с согласия обеих сторон даже в том случае, если отпуск уже был оплачен. При этом отказать работнику в предоставлении неиспользованного отпуска нельзя.

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