Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоправданно перекладывает ответственность за рост цен на электроэнергию в Великобритании на президента России Владимира Путина. Об этом 28 августа заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Джонсон пытается переложить на президента России ответственность за резкий рост цен на энергию в Британии. Что за чушь?» — написал сенатор.

Так Пушков ответил решившему уйти в отставку Джонсону на слова об ошеломляющих счетах на электричество в Британии.

Сенатор напомнил, это не Путин вводил санкции, навредившие энергосектору, не он пытался отменить газопровод «Северный поток — 2», не российский лидер призывал заменить российский газ американским СПГ, и не Путин «затеял скандальную историю с санкциями Канады против газовой турбины».

Пушков утверждает, что такими заявлениями Джонсон просто хочет «оправдать бездарность своих решений», которые он принимал вместе с другими членами G7, «призывая их показать свои грудные мышцы Путину».

«Показывать, правда, оказалось нечего. Вот и неистовствует», — сделал выводы сенатор.

26 августа стало известно, что эксперты и благотворительные организации предрекли опасность для жизни британцев из-за повышения цен на газ и электричество. Специалисты, в частности, отметили, что в опасности находится здоровье детей, так как они могут провести грядущую зиму в холодных домах.

В тот же день газета The Financial Times написала, что из-за повышения цен на энергию жителям Великобритании на ближайшее Рождество предстоит сделать выбор между отоплением и едой.

Издание Daily Express 21 августа написало, что британцев будут поощрять за экономное расходование электроэнергии в часы пиковой нагрузки. С такой инициативой выступил оператор единой британской энергосистемы National Grid.

Резкое подорожание электроэнергии в Британии наблюдается на фоне назревающего энергокризиса в Европе. Одной из его причин стал отказ от российской энергии странами ЕС из-за спецоперации РФ по защите жителей Донбасса, которая проводится с 24 февраля.

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