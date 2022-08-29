Корреспондент «Известий» побывал в селе Рубежное под Харьковом

Корреспондент «Известий» Денис Кулага 29 августа побывал в освобожденном от украинских боевиков селе Рубежное в Харьковской области и показал работу российских военных по освобождению региона.

Рубежное перешло под контроль российских военных, но еще недавно здесь находился противник. В окрестностях поселения можно найти свидетельство борьбы солдат РФ с так называемыми «кочующими» минометами, которые боевики располагают на гражданских пикапах.

В 12 км от Рубежного освобождают другой населенный пункт — село Байрак. С помощью пристрелки, в которой помогают дроны-корректировщики, плотность огня увеличивается, что позволяет успешно ударять по боевикам.

В тот же день «Известия» показали уничтожение базы украинских националистов в Днепропетровской области. На пораженном объекте находились снаряды к американским гаубицам M777, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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