Стоимость метеосводок для авиакомпаний потребовали увеличить

Провайдер метеорологической информации для авиаотрасли — ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (подведомственное Росгидромету и Минприроды) — считает нужным повысить размер платы за метеосводки, рассказал «Известиям» в понедельник, 29 августа, гендиректор ФГБУ Вячеслав Степанов.

С такими предложениями организация в июле обращалась в Совет Федерации. Тема также обсуждалась на совещании в Минтрансе в августе, следует из его протокола (копия есть у «Известий»).

«За последние годы расходы Росгидромета по предоставлению метеоинформации выросли, при этом с 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не пересчитывала нам размер этих затрат и мы ежегодно получали за свои услуги одну и ту же сумму — около 4,9 млрд. рублей. В результате, по данным бухгалтерии, с 2019 года дефицит нашего бюджета ежегодно оказывался равен в среднем 440 млн рублей. То есть мы постоянно находимся в предбанкротном состоянии», — рассказал «Известиям» Степанов.

«Авиаметтелеком» предложил на будущий год рассчитать сумму оплаты с учетом фактических и прогнозных среднегодовых темпов инфляции, начиная с 2019 года (по оценке Минэка) — это 18,8%. В результате, в 2023 году метеосводки могут обойтись дороже на 921 млн рублей.

В дальнейшем провайдер предлагает рассчитывать суммы оплаты, исходя из методики расчета затрат, которую предстоит легитимизировать в течение 2023 года.

Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации («Госкорпорация по ОрВД») через которую проходят все платежи за метеообеспечение авиакомпаний, не считает нужным менять схему оплаты, следует из протокола совещания в Минтрансе.

Источник «Известий» в Минтрансе уточнил, что ставку сбора за метеоданные должна определять ФАС, но этого не делает. «Известия» направили запрос в антимонопольную службу.

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