Express узнало о переброске истребителей Британии в гражданские аэропорты

Впервые со времен Второй мировой войны боевые самолеты ВВС Великобритании переедут в гражданские аэропорты из-за напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщило издание Daily Express 28 августа.

«Концепция, получившая название Agile Combat Employment (ACE), разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру. К примеру, в таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или даже на восточных флангах НАТО в Европе», — говорится в публикации со ссылкой на источники.

По информации издания, опасения Лондона, вызванные эскалацией диалога России и НАТО, стал фактором для распространения АСЕ по территории Великобритании.

Как уточняется, Eurofighter Typhoon, базирующиеся в RAF Lossiemouth в Морей, защищают северный сектор Великобритании, а истребители RAF Coningsby в Линкольншире присматривают за южным сектором. Кроме того, другие боевые самолеты и более крупные воздушные судна также будут перебазированы.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что в Великобритании не исключили возможности прямого конфликта с Россией. Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что военные самолеты Соединенного Королевства уже находятся в состоянии боевой готовности. Он добавил, что они будут введены в действие в том случае, если ВС России будут представлять угрозу для Великобритании или ее союзников.

В этот же день начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин назвал Россию угрозой для страны на десятилетия вперед. По его словам, угроза со стороны Сухопутных сил России снизилась за время спецоперации на Украине, однако у РФ остаются другие сильные стороны, которые необходимы учитывать.

Между тем 19 июля главы британского генштаба Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную вместе с союзниками сражаться и победить Россию в бою. Из-за подобных призывов читатели газеты Daily Mail выразили недовольство.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель.