Направляющийся на «знаковую миссию» британский авианосец сломался у острова Уайт

Новейший авианосец военно-морского флота (ВМФ) Великобритании HMS Prince of Wales сломался менее чем за 24 часа после отбытия из Портсмута на «знаковую миссию» в США. Об этом 29 августа рассказала газета The Telegraph.

Инцидент произошел у берегов острова Уайт на юге Англии. Авианосец вышел в море 27 августа для того, чтобы отправиться на проведение учений НАТО в США.

В настоящий момент судно стоит на якоре, его обследуют ниже ватерлинии водолазы.

Предполагается, что причиной остановки судна стала поломка гребного вала правого борта.

«HMS Prince of Wales остается в районе учений на южном побережье [Англии], проводя расследование возникающей механической проблемы», — прокомментировал ситуацию представитель ВМФ Великобритании.

Отмечается, что это не первая поломка авианосца. Ранее, в декабре 2020 года электроника авианосца была повреждена после попадания в машинное отделение воды. В результате кораблю был дан запрет на выход в плавание до проведения ремонта стоимостью £3,3 млн.

22 августа газета The Washington Times назвала ржавчину на кораблях военно-морских сил США новым вызовом для ведомства. Автор материала констатировал, что из-за коррозии корабли Америки приходят в негодность и могут испытывать проблемы с незаметностью во время выполнения задач.