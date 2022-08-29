Страны Запада не смогут помешать России довести до победного конца спецоперацию по защите Донбасса. Такое мнение высказал обозреватель журнала The National Interest, философ и сотрудник Института Пирсона Рамзи Мардини.

«В любом случае, Запад не выигрывает <в конфликте>. Решающая победа на Украине нереалистична и не стоит опасностей и затрат, связанных с ее достижением. Даже если прибудет дополнительная поддержка Запада, это не остановит Россию», — написал журналист.

Затягивание конфликта Западом навредит в первую очередь Украине, продолжает Мардини. Чем дольше он идет, тем хуже будут позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Кроме того, продолжение помощи киевскому режиму будет провоцировать Россию расширять географию спецоперации.

Немаловажно и то, что Запад де-факто использует Украину в «опосредованной войне» против России, а потому любые договоренности должны будут включать в себя не только переговоры России и Украины, но и соглашения с Западом, так как причина конфликта вокруг страны кроется в агрессивной политике западных стран. Вашингтону же, в свою очередь, стоит отказаться от лжи и пропаганды против РФ и признать свою вину в начале конфликта, заключил обозреватель.

В том же материале Мардини отметил, что разведывательные службы США ошиблись насчет планов Кремля в Донбассе. Решения, принятые руководством США, основывались на непроверенных данных и теории вероятности, которые были истрактованы в политически угодном ключе.

Он также заявил, что западные СМИ и политики жестоко обманывают граждан своих стран, раздувая российскую «угрозу» и проводя проукраинскую информационную работу. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах, констатировал журналист.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. По ее словам, американская сторона участвует в управлении персоналом вооруженных сил Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских боевиков, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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