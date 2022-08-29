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Корреспондент «Известий» назвал главную защиту военных РФ в Харьковской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу Вооруженных сил РФ в Харьковской области и рассказал об особенностях указанного театра боевых действий: в частности, главной защитой российских военных служат густые лесные массивы. Кадры с успешным выполнением поставленных задач он представил в воскресенье, 28 августа.

«Нашим войскам удалось заставить замолчать артиллерийские орудия ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.). Но при этом острой остается проблема с «Лепестками», которые на дороге нам постоянно встречаются», — добавил он.

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Как уточняется, в воздушном пространстве над Харьковом сохраняется угроза в виде украинских беспилотников.

Ранее, 25 августа, Кулага показал показал работу бойцов Волжского казачества по уничтожению огневых точек националистов в Харьковской области. По словам журналиста, украинские боевики укрываются в лесах и терроризируют жителей сразу нескольких населенных пунктов региона.

27 августа официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские ВКС высокоточным оружием уничтожили до 100 националистов в Харьковской области. Кроме того, уничтожены три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», а также более десяти единиц автомобильной и бронетанковой техники.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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