Захарова уличила Белый дом в признании фашистской идеологии среди американцев

Комментарий пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер к словам президента США Джо Байдена об идеологии полуфашизма в рядах Республиканской партии — признание того, что в стране «бушует фашизм», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы. Еще раз повторю: в соответствии с заявлением представителя Белого дома, республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм». Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чем многие только догадывались: в США бушует фашизм», — написала она в Telegram.

Дипломат задалась риторическим вопросом, стоит ли ожидать, что какой-либо израильский государственный деятель скажет подобно тому, как они говорили о киевском режиме, что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами». Хотя, по мнению Захаровой, опровержения этого откровения, возможно, получится дождаться и от самих американцев.

25 августа газета The Washington Post написала, что президент США обвинил Республиканскую партию в содержащей полуфашизм идеологии, чтобы дискредитировать и надавить на избирателей перед выборами в конгресс. Издание заметило, что Байден запугивает своих избирателей якобы катастрофическими последствиями возможной победы республиканцев, чтобы получить как можно больше финансовой поддержки. Помимо этого, администрация Байдена подчеркнула, что курс на конфронтацию и дискредитацию республиканцев будет продолжен.

На следующий день после публикации Байден заявил, что не отказывается от своих слов о полуфашистской идеологии в рядах республиканцев. На просьбу журналистов пояснить свою позицию он ответил, что журналисты знают, что имел в виду глава Белого дома.

Также 26 августа на брифинге в Белом доме Карин Жан-Пьер получила несколько вопросов на тему заявлений Байдена о царящем среди республиканцев фашизме.

«Послушайте, вчера вечером президент сказал, что когда дело доходит до республиканцев MAGA (Make America Great Again — слоган президентской кампании Дональда Трампа. — Ред.), когда дело доходит до ультраправого крыла республиканцев, они нападают на демократию. Верно? Они нападают — отнимают права и свободы. Они используют угрозы... угрозы насилием. Они лишают нас права голоса. И он (Байден. — Ред.) назвал это так, как есть. Вот что он сделал. Он назвал это тем, что есть на самом деле. И поэтому Джо Байден считает, что, как президент, он должен быть самым сильным голосом за демократию. И он очень ясно дал это понять. Он противопоставлял это тому, что делают демократы в конгрессе», — объяснила пресс-секретарь Белого дома слова Байдена.

12 июля американский финансист Джордж Сорос заявил, что в Америке может возникнуть репрессивный режим из-за внутренних врагов. Он отметил, что с момента основания Соединенных Штатов Америки — 1776 года — страна была развивающейся демократией, однако теперь эта политическая система находится под угрозой. И здесь Сорос призвал опасаться «правых экстремистов».