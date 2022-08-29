Германия предложила Польше 20 танков Leopard вместо поставленных Украине Т-72

Власти Германии предложили Польше 20 танков Leopard в обмен на передачу Украине советских танков Т-72. Об этом 28 августа заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Варшава потребовала у Берлина передать ей 44 танка Leopard, чтобы компенсировать передачу Киеву советских боевых машин, однако немецкая сторона смогла предложить им всего 20, что не устраивает Польшу.

«Я прямо сказал [министру обороны Германии] Кристине Ламбрехт, что нас интересует как минимум батальон танков, то есть... 44 машины. Предложение, которое было сделано нам в виде до 20 танков [с доставкой первых экземпляров] не раньше следующего года не оправдывает наших ожиданий и многого не дает», — приводит слова политика портал Wnp.pl.

20 июля агентство Wirtualna Polska сообщило о срыве сделки между ФРГ и Польшей по по предоставлению Варшаве вооружения взамен отправленной на Украину техники. В материале отмечается, что, так как Германия не желает поставлять немецкие танки для нужд Киева, Берлин пообещал заменить отправляемые на Украину польские танки бронетехникой немецкого производства. Однако ни одной единицы в Польшу так и не поступило.

18 июля газета Financial Times рассказала, что в Европе начинают заканчиваться запасы тяжелого вооружения из-за снабжения Украины. Речь идет о танках, реактивных системах залпового огня, а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

9 июля газета The New York Times также написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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