Причиной пожара на рынке «Людмила» стало несоблюдение правил безопасности

Причиной возгорания, которое переросло в крупный пожар на рынке «Людмила» в городе Волжский Волгоградской области, стало несоблюдение правил пожарной безопасности, рассказали в воскресенье, 28 августа, в региональном управлении МЧС России.

«Сегодня, 28 августа, в 17:05 в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Волжский, ул. 40 лет Победы. Горел «Народный рынок» на площади 7 тыс. кв. м. Силами пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 153 человека. По предварительным данным, погибших, пострадавших нет», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области, генерал-майор внутренней службы Николай Любавин в Telegram ведомства.

По его словам, распространения огня на другие здания удалось избежать. В 19:35 пожар был локализован, началась проливка конструкций.

«По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Специалисты химико-радиометрической лаборатории провели замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе — показатели не превышены», — добавил Любавин.

Он отметил, что по факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ.

О пожаре на рынке «Людмила» в городе Волжский стало известно 28 августа. Очевидцы распространили в социальных сетях видео с места происшествия. На записи видны густой черный дым и огонь, вырывающийся из здания.