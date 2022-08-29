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Губернатор Подмосковья рассказал о потенциально пожароопасных территориях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о потенциально пожароопасных территориях региона. Об этом в воскресенье, 28 августа, он заявил в эфире канала «Россия 1».

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По словам чиновника, потенциальная пожароопасность сохраняется для Орехово-Зуевского округа, Коломны, Павловского Посада, Шатуры и Ступина.

Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье тщательно отслеживают пожарную обстановку.

«Всё, что касается лесов, сухой травы, имеет принципиально важное значение при отсутствии осадков», — приводит слова чиновника телеканал «360».

Ранее в августе губернатор Подмосковья призвал глав южных и юго-восточных территорий региона уделять особое внимание пожарной безопасности. Для контроля за ситуацией необходимо использовать все доступные средства, напоминает РИАМО. Тогда же Воробьев обратился к жителям Подмосковья с просьбой не разводить костры и быть внимательными.

После распространения лесных пожаров в Рязанской области в Московской области усилили пожарную охрану. Москва и Московская область выделили на борьбу с пожарами в соседнем регионе дополнительные средства и ресурсы. Сейчас возгорания удалось локализовать, однако в Москве по-прежнему чувствуется запах гари.

28 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что пожар в Рязанской области «постепенно сдает позиции», пишет RT. Он отметил, что тушение ведется в плановом режиме. По его словам, на этом пожаре больше нет экстренных прорывов огня и угроз населенным пунктам.

27 августа заместитель министра экологии и природных ресурсов России Сергей Аноприенко сообщал, что ситуация с тушением лесных пожаров в Рязанской области осложнилась переходом огня на торфяники, пишет «Федеральное агентство новостей». В связи с этим специалисты приняли решение о подключении авиации к работе в труднодоступных местах.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор, кратковременное превышение допустимых значений концентрации загрязняющих веществ в воздухе было зафиксировано днем 28 августа в ряде районов столицы. При этом за сутки показатели остались в норме.

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