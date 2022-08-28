Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Ярослава Сподара. Об этом стало известно из соответствующего указа на сайте украинского лидера.
«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в заявлении.
О причинах решения не сообщается.
15 августа Зеленский подписал указы об освобождении от должности начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Так, были уволены Сергей Заяц, Юрий Борейчук, Артем Бондаренко.
Еще в начале августа появилась информация о том, что украинский лидер продолжает перестановки в рядах СБУ. Так, с должности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ уволен Валентин Безверхий, который занимал эту должность с апреля 2016 года.