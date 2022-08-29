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Polityka: в Польше с прилавков исчезнет продовольствие и настанет голодный армагеддон

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Польше предсказали продовольственный армагеддон, так как уже через несколько дней могут закончиться сыры, мясные продукты и напитки вследствие прекращения производства удобрений, пишет 27 августа Polityka.

Автор материала утверждает, что о конечных потребителях никто не думал, а премьер-министр страны эту проблему осознал только с помощью публикаций СМИ.

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«За продовольственную безопасность страны отвечают политики, которые не имеют о ней здравого представления. Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, а еще может парализовать производство цельных продуктов питания за несколько дней. Из магазинов могут исчезнуть сыры, мясные продукты и напитки, а скотобойни перестанут забирать животных у фермеров. Если правительство не одумается, нам грозит армагеддон», — пишет Жанна Сольска.

По ее мнению, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и оба вице-премьера Хенрик Ковальчик и Яцек Сасин кажутся удивленными от такого развития событий, будто о последствиях прекращения производства удобрений никто и не задумывался.

По словам вице-президента группы Azoty Puława Яцека Янишека, прекращение производства может оказаться рациональным шагом. Компании нужно минимизировать потери. Если в августе 2020 года за мегаватт-час газа платили €8, то в 2021 году — уже €40, а в 2022-м — целых €300.

Сольска указала, что министр сельского хозяйства Генрих Ковальчик обещал фермерам отсутствие проблем с нехваткой удобрений даже в случае остановки производства. Однако как это обещание будет реализовываться, если остановка производства произошла летом, когда цены на газ значительно ниже, чем будут зимой, недоумевает автор.

Также Сольска перечисляет последствия бездумных решений политиков, среди которых сбой холодильных цепей без сухого льда, отсутствие выпечки без аммиачных соединений, прекращение производства газированных напитков. Как минимум компания Carlsberg уже прекратила производство пива. Единственной победой созданного правительством Польши кризиса, считает журналист, может стать пивоваренная компания, которая сама восстанавливает CO2, образующийся при производстве.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил о росте дефицита удобрений в Европе из-за сокращения производства со стороны Yara International ASA в условиях резкого роста цен на газ. Это усилило давление на поставки продовольствия по мере усиления кризиса стоимости жизни, добавила «Газета.Ru».

26 августа биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.

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