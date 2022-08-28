Женщина в Санкт-Петербурге убила собаку на детской площадке

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства собаки на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 августа.

«27 августа после полудня в полицию поступило сообщение о том, что 29-летняя женщина, находясь у дома 32 по проспекту Сизова, нанесла несколько ударов ногой по спине и голове собаке. От полученных травм животное скончалось», — говорится в публикации.

Как добавили в правоохранительных органах, женщину задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Уголовное дело возбуждено по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

26 мая сообщалось, что уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Благовещенске после того, как кто-то выбросил из окна многоквартирного дома пакет с щенком внутри. Животное погибло.