Польский обозреватель предрек дефицит продовольствия в стране

Польша может столкнуться с голодным «Армагеддоном» из-за нехватки азотных удобрений. Такое мнение выразила обозреватель издания Polityka Джоанна Сольска 27 августа.

Она объяснила, что из-за прекращения производства удобрений сильно пострадают фермеры, а через несколько дней в стране может остановиться и производство продуктов. В первую очередь с полок магазинов может пропасть мясо, сыры и напитки.

«Если правительство не проснется, нам грозит Армагеддон», — предупредила она.

Ранее 28 августа «Известия» рассказали, что в Польше может остановиться мясное и молочное производство. Все дело в высоких ценах на газ из-за которых закрываются химические заводы.

Кроме того, 27 августа газета Wiadomości предупредила поляков, что по такой-же причине в стране могут исчезнуть продукты в магазинах. Издание обратило внимание на то, что из-за подорожания углеводородов в Польше закрылся либо сократил свое производство ряд предприятий, связанных с пищевой промышленностью.

26 августа биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.