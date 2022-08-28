Зеленский провел секретное совещание с силовиками по ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел секретное совещание с руководством сфер безопасности страны. Об этом 28 августа сообщили на сайте политика.

На встрече были представители вооруженных сил Украины (ВСУ), разведывательных органов, министерства обороны, министерства внутренних дел, службы безопасности и других сил обороны.

На совещании обсудили обстановку на фронте, а также потребности армии и координацию со странами — партнерами Украины.

«Также было рассмотрено исполнение предварительных приказов верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 августа, эксперт в области безопасности Роберт Фарли предрек чудовищное поражение Украине в случае попытки контрнаступления на юге страны.

Фарли также добавил, что неудачное проведение операции может привести к тому, что Москва предложит мир на крайне выгодных для России условиях, чего Киев предпочел бы избежать.

25 августа обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц призвал киевский режим признать потерю Донбасса и отказаться от попыток атаковать Херсон. В своей статье он указал, что любые разговоры о «контрнаступлениях» и «возвращении» освобожденных от украинских боевиков территорий не соотносятся с действительностью.

14 августа взятый в плен украинский националист Дмитрий Стрельников из формирования «Кракен» признал в беседе с журналистами, что у Украины нет шансов победить российскую армию. По его словам, подразделение, к которому он относится, не владеет какими-либо особыми навыками, а транслируемая украинским телевидением информация является лишь частью информационной войны.

При этом 26 июля президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к делегации американского конгресса, заявив, что для возвращения утраченных Киевом территорий якобы осталось всего несколько недель. По его словам, нынешний период является решающим, так как с наступлением зимы вести боевые действия станет ощутимо труднее.

До этого, 21 июля, появилась информация о том, что вооруженные формирования Украины готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как считают эксперты, поставки на территорию страны западного вооружения не окажут существенного влияния на ситуацию на поле боя, а раннее контрнаступление Киева может лишь усугубить ситуацию.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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